Patlama sonrası çıkan yangında engelli şahıs hayatını kaybetti

12.04.2026 14:35  Güncelleme: 14:43
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında engelli bir birey hayatını kaybederken, annesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Olay, Efeler Mahallesi 2257 sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve engelli oğlunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü eşliğinde yaşanan patlama sonrası evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar anne ve engelli oğlunun yardımına koştu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine de bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Engelli oğlu hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışmaları sonucu evden çıkartılan anne Z.P. (65) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Puyan'ın engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (30) ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen anne ve engelli oğlunun yakınları yasa boğuldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Kaza, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
