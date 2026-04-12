Patlama sonrası çıkan yangında engelli şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonrası çıkan yangında engelli şahıs hayatını kaybederken, annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler Mahallesi 2257 sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve engelli oğlunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü eşliğinde yaşanan patlama sonrası evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar anne ve engelli oğlunun yardımına koştu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine de bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Engelli oğlu hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışmaları sonucu evden çıkartılan anne Z.P. (65) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Puyan'ın engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (30) ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen anne ve engelli oğlunun yakınları yasa boğuldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN