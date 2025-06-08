Aydın\'da Patlayıcı Atan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol üzerinde bir araçtan patlayıcı madde atarak trafiği tehlikeye düşüren şahıs yakalanarak para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından Germencik ilçesinde otoyol üzerinde bir araçtan yanıcı/patlayıcı madde atıldığı belirtilerek paylaşımlarda bulunulması üzerine harekete geçildi. Otoyol Jandarması tarafından kamera incelemesi ve yapılan araştırmada; 07 Haziran 2025 günü saat 23.35 sıralarında, Germencik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aydın- Söke istikametindeki 525 nolu Devlet Karayolu'nun 1,4'üncü kilometresinde bir araçta yolcu olarak bulunan M.A.T. (22) isimli şahsın, araç seyir halindeyken camdan dışarıya ses ve gürültü çıkaran patlayıcı madde attığı tespit edildi. Şüpheli yakalanarak 2 bin 399 TL idari para cezası ile adli işlem yapılmasına müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN