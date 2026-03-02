Aydın'da Polis Operasyonları: 122 Aranan Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da Polis Operasyonları: 122 Aranan Yakalandı

Aydın\'da Polis Operasyonları: 122 Aranan Yakalandı
02.03.2026 09:52
Aydın'da yapılan operasyonda 122 aranan kişi yakalandı, 53'ü tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda 122 aranan şahıs yakalanırken, 53 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 35 bin 743 şahıs sorgulanırken, 122 aranan şahıs yakalandı, 53 şahıs tutuklandı, 28 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 55 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 3 kilo 865 gram uyuşturucu madde, 855 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet Pompalı Tüfek/ Av Tüfeği, 98 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 23 bin 032 araç ve motosiklet sorgulanırken, 127 araç trafikten men edildi,

5 bin 759 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

