Aydın'da Psikolojik Sorunlu Kadın Evini Yaktı - Son Dakika
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Aydın'da Psikolojik Sorunlu Kadın Evini Yaktı

Aydın\'da Psikolojik Sorunlu Kadın Evini Yaktı
04.07.2026 13:41
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Aydın'da M.Ö. isimli kadın, psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Yangın söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, iddialara göre evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerinde gece saa 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.Ö.'nün, henüz bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdiği iddia edildi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler geceyi aydınlatırken, yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Apartman sakinlerinin de tahliye edildiği olayda, şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, yangını çıkardığı iddia edilen M.Ö. doktor kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Komşuların iddialarına göre M.Ö.'nün daha önceki yıllarda da iki kez evini ateşe verdiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Psikolojik Sorunlu Kadın Evini Yaktı - Son Dakika

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