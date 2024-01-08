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Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalanan 2 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalanan 2 Kişiye İdari Para Cezası

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde, K.Y. ve F.A. isimli şahısların aracında 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere toplam 5 bin 728 TL idari para cezası uygulandı. Av tüfekleri Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalanan 2 Kişiye İdari Para Cezası
08.01.2024 - 10:03,
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Aydın'ın Söke ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 2 kişiye toplam 5 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre o esnasında K.Y. ve F.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan kontrolde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere, 2521 sayılı kanunun 13. maddesine istinaden kişi başı 2 bin 864 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ele geçirilen av tüfekleri Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalanan 2 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalanan 2 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika
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