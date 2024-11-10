Aydın'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Aydın\'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Efeler'de durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

10.11.2024 23:08
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri şüphesinde haklı çıktı, durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Tepecik Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı durdurdu. Yapılan incelemede, araçtaki 2 kişiden şüphelenen ekipleri, şahısları araçtan indirdi. Şahıslardan birinin belindeki kabarıklığı fark eden ekipler, kaba üst yoklaması yaptı. Şüphelerinde haklı çıkan ekipler, yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve içinde beş adet fişek bulunan şarjör ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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