Aydın\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın genelinde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Faaliyet esnasında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN