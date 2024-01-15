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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı. Operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
15.01.2024 - 14:13,
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Aydın genelinde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Faaliyet esnasında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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