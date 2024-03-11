Aydın'da Saman Balyalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam - Son Dakika
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Aydın'da Saman Balyalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam

Aydın\'da Saman Balyalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Ahmet Tekin (72) isimli vatandaş, evinin bahçesinde saman balyalarını indirmeye çalışırken kaza geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.03.2024 10:27
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tekin (72) isimli vatandaş hayvanları beslemek için evinin bahçesinde istiflenen saman balyalarından indirmek istediği sırada devrilen balyaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollere Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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