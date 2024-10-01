Aydın'da Servis Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Servis Kazası: 15 Yaralı

Aydın\'da Servis Kazası: 15 Yaralı

Atça Mahallesi'nde iki servis aracının çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

01.10.2024 10:41
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesinde servis araçlarının karıştığı kazada hafif şekilde yaralanan 15 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Sultahisar'a bağlı Atça Mahallesi devlet karayolu üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına başka bir servis aracı freninin tutmaması üzerine arkadan çarptı. Çarpma üzerine iki araçtan toplam 15 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sev edildi. Kaza sonucu D.K., G.B., N.K., B.Y, K.C., S.G., A.A., S.D., M.B., A.B., Ö.T., T.T., S.D., Ö.G., S.A. isimli 15 kişi sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. Aydın Denizli karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun kuyruklar oluştu. Yaralıların araçlardan tahliyesinin ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Servis Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika

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