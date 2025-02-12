Aydın'da Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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Aydın'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Aydın\'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Aydın'da jandarma, ruhsatsız silah taşıyan 7 şüpheliyi yakaladı, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

12.02.2025 12:58
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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