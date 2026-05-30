Aydın'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aydın'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

30.05.2026 17:02
Söke'deki Çarşamba Pazarı'nda düzenlenen saldırıda 31 yaşındaki Ercan Z. hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Çarşamba Pazarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında park halinde bulunan bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisindeki şahıslara ateş açılmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 31 yaşındaki Ercan Z.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan N.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Aydın, Olay, Suç, Son Dakika

