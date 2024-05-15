Aydın\'da Sobadan Çıkan Gazdan Zehirlenen Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen olayda, ilk tespitlere göre sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.

Olay Madran Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdu Çürükkaya (58) ve babası Hüseyin Bulum (92) gece saatlerinde sobaya kömür ekleyip uyudu. Sabah saatlerinde odaya giren S.Ç. annesi ve dedesini uyandırmak istedi. Annesini ve dedesinin hareketsiz yattığını gören S.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum'un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Şahısların kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN