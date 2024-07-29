Aydın'da Şok ve Mobil Park ekipleri 1 haftada 23 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Aydın'da Şok ve Mobil Park ekipleri 1 haftada 23 şüpheliyi yakaladı

Aydın\'da Şok ve Mobil Park ekipleri 1 haftada 23 şüpheliyi yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Şok ve Mobil Park ekipleri, 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

29.07.2024 13:19
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Aydın'ın Efeler ilçesinde uygulamalarına devam eden Şok ve Mobil Park ekipleri, 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri'ne bağlı Şok ve Mobil Park ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler 1 haftalık uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan uygulamalarda basit yaralama ve hırsızlık suçundan aranan H.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan M.K., basit yaralama suçundan aranan R.B. tehdit suçundan aranan A.B., dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranan B.A., dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik aranan E.D., hırsızlık suçundan aranan A.B., hırsızlık suçundan aranan D.Ş., tehdit suçundan aranan R.T., kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A., kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan H.A., otodan hırsızlık suçundan aranan K.Ö., kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan R.T., uyuşturucu suçundan aranan C.Ö., güveni kötüye kullanma suçundan aranan A.Ö.Ö. yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Şok ve Mobil Park ekipleri 1 haftada 23 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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