 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, müstehcenlik içeren suç içerikli paylaşım yapan 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 266 işletme kontrol edildi, 3 bin 974 kişi sorgulandı ve 16 aranan şahıs yakalandı.

Aydın\'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
28.12.2023 - 09:37,
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden 'müstehcenlik' içeren suç içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal alemdeki suçlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri sosyal medya uygulamaları üzerinden 'müstehcenlik' içeren suç içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 218 personelin katılımıyla 'huzur ve güven uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 6 ilçede 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca faaliyet kapsamında; 266 işletmenin kontrolü yapılarak, 3 bin 974 şahıs sorgulanarak ve 5'i bilişim alanında suçlardan olmak üzere farklı suçlardan aranan 16 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika


10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Zorunlu Deprem Sigortası'nda prim tutarları ve metrekare bedelleri artırıldı Zorunlu Deprem Sigortası'nda prim tutarları ve metrekare bedelleri artırıldı
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26
Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok

Son Dakika
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Zorunlu Deprem Sigortası'nda prim tutarları ve metrekare bedelleri artırıldı
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
08:43 Narkogüç-41 operasyonunda 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 10:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement