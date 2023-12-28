Aydın\'da sosyal medya operasyonu: 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden 'müstehcenlik' içeren suç içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal alemdeki suçlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri sosyal medya uygulamaları üzerinden 'müstehcenlik' içeren suç içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 218 personelin katılımıyla 'huzur ve güven uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 6 ilçede 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca faaliyet kapsamında; 266 işletmenin kontrolü yapılarak, 3 bin 974 şahıs sorgulanarak ve 5'i bilişim alanında suçlardan olmak üzere farklı suçlardan aranan 16 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN