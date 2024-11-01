Aydın'da Su Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü - Son Dakika
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Aydın'da Su Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü

Aydın\'da Su Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ağır tonajlı kamyonların geçişi nedeniyle içme suyu hattı patladı. Patlama sonrası oluşan çukura bir otomobil düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobili çukurdan çıkarırken, bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

01.11.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde ağır tonajlı kamyonların geçtiği caddede içme suyu hattı patlaması sonucu oluşan çukura otomobil düştü.

Olay, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı. Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç çukurdan çıkarıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Su Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü - Son Dakika

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