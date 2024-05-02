Aydın'da su tankeri ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da su tankeri ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Aydın\'da su tankeri ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen kazada, su tankeri ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

02.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde su tankeri ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Kanal Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. idaresindeki 09 AKR 545 plakalı motosiklet, 10 NE 801 plakalı su tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrularak tankerin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü A.D.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. A.D. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da su tankeri ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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