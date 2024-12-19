Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Ele Geçirildi

Aydın\'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma, doğu illerine sevk edilen 34 ton tağşiş yağ ele geçirdi; ceza kesildi.

19.12.2024 12:47
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda doğu illerinde piyasaya sürülmek üzere olan tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tağşiş yağ imal ve ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonda Çine-Aydın yolu üzerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada doğu illerinde piyasaya sürülmek üzere sevk edilen satışa hazır markalı ve markasız tenekelere doldurulmuş 34 bin litre (34 ton) tağşiş yağ ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüphelilere idari para cezası kesildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika

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