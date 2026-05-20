Aydın\'da Tağşiş Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan denetim ve aramalarda toplam 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslara toplam 499 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN