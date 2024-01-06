Aydın\'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla yaklaşık 2 metre çukur açan ve izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde C.Y. isimli şahsın bahçesi içerisinde M.Ö.D. isimli şüpheli birlikte tarihi eser aramak amacıyla yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde çukur açtı. İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN