 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çukurda yapılan aramada dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın\'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
06.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla yaklaşık 2 metre çukur açan ve izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde C.Y. isimli şahsın bahçesi içerisinde M.Ö.D. isimli şüpheli birlikte tarihi eser aramak amacıyla yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde çukur açtı. İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Nazilli, Aydın, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement