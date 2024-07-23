Aydın\'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Silahla Yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri komşusu M.K. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.K. silahıyla M.T.'yi yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bel kısmına mermi isabet eden M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN