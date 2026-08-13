Alacak cinayeti: 27 yaşındaki esnaf silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Alacak cinayeti: 27 yaşındaki esnaf silahlı saldırıda öldü

Alacak cinayeti: 27 yaşındaki esnaf silahlı saldırıda öldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaf Ramazan Kurt, telefon dükkanında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın, 20 milyon TL'lik alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Saldırının ardından 3 şüpheli 24 saat sonra polise teslim oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Cinayetle ilgili aranan M.K., E.K. ve Y.K. isimli 3 şüpheli, olaydan yaklaşık 24 saat sonra polise kendileri teslim oldu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir telefon dükkanında 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BYD 219 plakalı otomobille bölgeye gelen 2 kişiden biri, iş yerinde bulunan Ramazan Kurt ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi Kurt göğsünden ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi

Ramazan Kurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan A.K., Ramazan Kurt'tan yaklaşık 20 milyon TL borç aldı. Borcun uzun süre ödenmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştuğu, Kurt'un da alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle A.K.'yi iki farklı olayda darp ettiği öne sürüldü. Son darp olayının ardından A.K.'nin yaralanması üzerine oğlu M.K.'nin babasına yapılanların intikamını almak amacıyla harekete geçtiği iddia edildi. M.K.'nin telefon dükkanına gelerek Ramazan Kurt'a tabancayla ateş ettiği, ardından kendisini dışarıda bekleyen kuzeni E.K.'nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

3 şüpheli polise teslim oldu

Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından aranan M.K., E.K. ve Y.K.'nin olaydan yaklaşık 24 saat sonra Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne gelerek kendileri teslim oldukları öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında A.K. de polis ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Ramazan Kurt, Polisiye, 3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak cinayeti: 27 yaşındaki esnaf silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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