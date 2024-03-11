Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheliyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheliyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar, halkın güvenliği ve ülkenin birliği için terörle mücadele kapsamında kararlılıkla devam ediyor.

11.03.2024 10:10
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliği ve ülkenin birliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda; 25 PKK/KCK ve 7 TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheli şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 32 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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