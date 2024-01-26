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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Aydın\'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 09:55,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan K.D., hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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