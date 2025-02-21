Aydın\'da Tır Kazası: Sürücü Kabini İkiye Ayrıldı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile tırın sürücü kabini ikiye ayrıldı.

Kaza Kuyucak üniversite önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 35 BRR plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü kabini ikiye ayrıldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir belediyesi Kuyucak İtfaiye Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü S.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN