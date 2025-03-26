Aydın\'da Tofaş Markalı Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Tofaş marka otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç kağıt gibi ezilirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 09 AKB 458 plakalı Fiat Tofaş otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarparak takla atan araç ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Y.A. ve yolcu konumundaki 2 şahsı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yol, otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN