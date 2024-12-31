Aydın\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çarpışan otomobillerden biri diğerinin üstüne çıkarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İmam Hatip Anadolu Lisesi kavşağında G.A. idaresindeki 41 UB 191 plakalı otomobil ile M.B.Ö. yönetimindeki 09 YS 335 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 41 UB 191 plakalı otomobil diğer aracın üzerine çıktı.

Otomobillerde bulunan sürücüler araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç sürücülerini sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından başka kazaların yaşanmaması için dubalama yapılan yoldaki trafik akışı kazaya karışan araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN