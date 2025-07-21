Aydın\'da trafik kazasında 84 yaşında yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir - Aydın karayolu Turanlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaca'ya (84), Ş.E.S. idaresindeki 09 AS 668 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Karaca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN