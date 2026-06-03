Aydın'da Traktör Yangını: Çiftçi Mağdur Oldu - Son Dakika
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Aydın'da Traktör Yangını: Çiftçi Mağdur Oldu

Aydın\'da Traktör Yangını: Çiftçi Mağdur Oldu
03.06.2026 16:45
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Aydın'da traktörü yanan çiftçi Erkan Şirin, yangın sonrası büyük maddi zarara uğradı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde meydana gelen traktör yangını, çiftçiyi mağdur etti. Hasat sonrası tarlasındaki anız yatağını sulamak için hazırlık yapan çiftçinin traktörü çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Atburgazı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erkan Şirin, buğday hasadının ardından anız yatağına su vermek amacıyla Deutz marka traktörünü sulama kanalı kenarına park etti. Çalışır durumdaki traktörden bir süre sonra yoğun duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Şirin, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparken, bir yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek traktörün tamamını sardı. Çiftçinin tüm çabalarına rağmen alevler kontrol altına alınamayınca traktör küle döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktörden geriye yalnızca demir aksam ve hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşayan çiftçi Erkan Şirin, yıllardır kullandığı traktörünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, yangın nedeniyle ciddi maddi zarara uğradığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Erkan Şirin, Çiftçilik, 3. Sayfa, İtfaiye, Aydın, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Traktör Yangını: Çiftçi Mağdur Oldu - Son Dakika

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