Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde C.O., A.D., A.Ç., A.A. ve S.Y. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN