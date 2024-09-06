Didim\'de 6 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında M.Ş.Ş., G.A., H.A., N.T., H.T. ve F.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN