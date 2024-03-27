Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin, 82 gram kubar esrar ve çok miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçtan aranma kaydı bulunan 1, farklı suçlardan aranan ise 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN
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Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla gerçekleştirilen Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıya karşı 'Mahzen-22' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.Ç. isimli şahıs, yağma ve iftira suçlarından dolayı aranıyordu. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de gerçekleştirdikleri denetimde, üzerinde kalem ve elektronik sigara içine gizlenmiş halde çeşitli türlerde 70 gram uyuşturucu madde ile 1 şırınga bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kepez ilçesindeki 3 depo ve 1 araçta yapılan aramada 2 bin 300 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.
Denizli'de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu. Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılacak otopsinin ardından ölüm sebebi netleşecek.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu A.T'nin çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan aramada 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Mersin'de Toroslar ve Mezitli ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1090 paket kaçak sigara ve 51 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya teslim edildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, 14 kilo eroin ve 59 bin adet sentetik hap ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda esrar, metamfetamin, afyon sakızı, kaçak elektronik sigara, kaçak alkol, kaçak sigara ve kaçak cep telefonu da ele geçirildiği belirtildi.
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