Aydın Söke\'de Uyuşturucu İle Otobüs Yolculuğu Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile otobüs yolculuğu yaptığı tespit edilen toplam 3 şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında farklı zamanlarda seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda E.C.A., A.S.Y. ve İ.H.S. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yakalanan A.T, Y.O., İ.Ç., E.C.A., A.S.Y. ve İ.H.S. isimli 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN