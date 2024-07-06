Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlar, Aydın'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

06.07.2024 10:40
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Aydın'ın Germencik, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı ilçede jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Germencik İlçesi Dereköy Mahallesi'nde M.K. isimli şüphelinin bahçesinde 30 kök, Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde A.K. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök ve Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi'nde Ç.Ç. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök olmak üzere toplam 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsılar M.K., A.K. ve Ç.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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