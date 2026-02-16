Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktrda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi ile Köprüova Mahallesi'nde iki ayrı adrese yönelik arama gerçekleştirildi. M.G. (23) isimli şüphelinin kullandığı baraka ile G.G. (34) isimli şüphelinin kullandığı bağ evinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 9 adet sentetik hap, 4 adet bong aparatı, 4 adet cep telefonu, 156 gram tütün üzerine püskürtülmüş sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen madde, 1,1 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN