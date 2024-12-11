Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Kuyucak’ta yapılan operasyonda 3.150 kg esrar ve 1.820 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

11.12.2024 10:34
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 kilo 150 gram kubar esrar ile birlikte 1 kilo 820 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kuyucak ilçesinde A.Ç. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 150 gram kubar esrar, 1820 gram metamfetamin, 3 adet 9 mm tabanca, 150 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi 57 bin 320 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika

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