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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, Jandarma ekipleri tarafından Söke Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlünün cezası, küçük çocuğu bulunması sebebiyle bir süre ertelendi.

Aydın\'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
15.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:16
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Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. "Hırsızlık, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (2 Dosya), " suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs Söke Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı. Adli makamlarca hükümlünün küçük çocuğu bulunması sebebiyle cezası bir süre ile ertelendi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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