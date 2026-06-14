Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı - Son Dakika
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Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı

Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı
14.06.2026 11:03  Güncelleme: 11:12
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir vatandaş, aracında çıkan yangını fark edince soğukkanlılıkla aracı ormanlık alandan uzaklaştırarak büyük bir felaketin önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde araçta çıkan yangın, araç sahibinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü. Alev alan aracını dağlık ve ormanlık alandan uzaklaştıran vatandaş, büyük bir felaketin önüne geçti.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. incir ağaçlarına ilek asmak amacıyla işçileriyle birlikte arazide çalışma yaptığı sırada aracından dumanlar yükseldiğini fark etti. Motor bölümünde çıkan yangın büyüyerek, aracı sardı. Yangının çevredeki kuru otlara, zeytinliklere ve ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı O.A., işçilerini güvenli bir noktaya yönlendirdikten sonra yanan aracın direksiyonuna geçti. Alevlere rağmen aracını çalıştıran O.A., aracı bulunduğu bölgeden uzaklaştırmak için mücadele verdi. Yanan aracı dağlık alandan çıkararak asfalt yola çıkarmayı başaran O.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Bozdoğan, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canını hiçe sayıp yanan aracın direksiyonuna geçti: Tehlike ucuz atlatıldı - Son Dakika

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