Aydın\'da Yangın Faciası: İtfaiye Erinin Eşi ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve iki çocuğunu kaybettiği olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Şenol Öztürk, "Talihsiz bir olayla karşılaştık. Bir anne ile iki çocuk, maalesef dumandan zehirlenerek vefat etmiş" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in Yeşil Mahalle'deki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında itfaiye eri Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti.

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Bugün sabah ihbar üzerine geldik. Talihsiz bir olayla karşılaştık. Bir anne ile iki çocuk, maalesef dumandan zehirlenerek vefat etmiş. Olay yeri incelemeden aldığım bilgiye göre, elektrik prizinden çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenme yaşanmış" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. - AYDIN