Aydın'da Yanlışlıkla Selası Okutulan Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Aydın'da Yanlışlıkla Selası Okutulan Kadın Toprağa Verildi

77 yaşındaki Naile Gökçük, ölmeden önce selası okutuldu. Kalbi yeniden çalıştı, fakat yaşamını yitirdi.

26.11.2024 16:40
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Aydın'da, ölmeden önce selası okutulmuştu: Yaşlı kadın toprağa verildi

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde, 77 yaşındaki Naile Gökçük, öldü zannedilerek selası okutulan ve doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan ve bir süre sonra hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Olay, Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir rahatsız olan Naile Gökçük, sabah saatlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole götürüldü. Kan ve idrar tahlili veren Gökçük, tahlil sonuçlarını beklerken aniden fenalaştı. Oğlunun, hastane koridorunda karşılaştığı bir personele annesinin durumu hakkında bilgi vermesiyle, hastane personeli kadının nabzının atmadığını fark etti ve acil servise gitmesi gerektiğini belirtti.

Acil servise götürülen Naile Gökçük, doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırıldı. Bu sırada, oğlu Fatih Çökçük, annesinin öldüğünü duyurmak için köyüne telefonla haber verdi ve selası okutuldu. Ancak, hastanedeki doktorlar Gökçük'ün kalbinin çalışmaya başladığını bildirdi. Bu haber köye ulaştıktan sonra, salası okutulan kadının hayatta olduğu bilgisi köyde yayıldı.

Gökçük, kısa bir süre sonra yeniden fenalaştı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ertesi sabah, Gökçük'ün cenazesi ikinci kez selası okutularak köy mezarlığına götürüldü. Cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayı anlatan Gökçük'ün oğlu Fatih Çökçük, "Kanlarımızı ve idrarımızı verdik. Bekleme salonunda beklerken birden annem fenalaşmaya başladı. Ondan sonra koridorda hemşireyle karşılaştık. Bir bakar mısınız dedim fenalaştı. Ondan sonra geldi nabzına baktı. Bunun kalbi durmuş acile gösterin olmadı bir cenaze aracı çağırın dedi. Ondan sonra biz acile gittik. Orada hemen müdahale ettiler acilde. Biz köyü arayıp öldü hiç olmazsa selasını verdirdik. Ondan sonra işte kalbinin geri döndüğünü filan söylediler bir ara. Sonra tekrar yarım saat sonra doktor geldi tekrar kalbi durdu dedi." şeklinde anlattı.

Gökçük'ün yakınlarından Ali Öz ise panik ve aceleyle alınan kararların, yanlışlıkla selanın okutulmasına yol açtığını ancak hastanenin ve hemşirelerin çok iyi bir şekilde ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Aydın, Köşk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yanlışlıkla Selası Okutulan Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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