Aydın'da yapılan operasyonda 9 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda 9 aranan kişi yakalandı

Aydın\'da yapılan operasyonda 9 aranan kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması sonucunda, 13 saatlik çalışma süresinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Ayrıca binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, birçok idari işlem yapıldı ve cezalar kesildi. Operasyonlar artarak devam edecek.

16.07.2024 12:43
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu 13 saatte çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 10.00-23.00 saatleri arasında 69 unsur ve 215 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 5 bin 360 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 767 araç kontrol edilirken, 46 araca idari işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. 92 metruk yapı, 97 park-bahçe 144 işletme kontrol edilirken, 8 kişiye toplam 14 bin 266 TL idari para cezası kesildi. Uygulama sonucunda yapılan aramalarda ise 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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