Aydın'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefon ve saat ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefon ve saat ele geçirildi

Aydın\'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefon ve saat ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı 4 adet cep telefonu ile 1 adet akıllı saat ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

02.05.2024 18:21
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı 4 adet cep telefonu ile 1 adet akıllı saat ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda E.Ö. isimli şüpheli yakalanırken, işyerinde yapılan aramada 4 adet gümrük kaçağı android cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı airpods kulaklık, 1 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.Ö. hakkında yasal işlembaşlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefon ve saat ele geçirildi - Son Dakika

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