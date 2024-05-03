Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL ceza uygulandı

Aydın\'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL ceza uygulandı

Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne toplam 59 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. Kontrollerde 1 adet yakalamalı araç ele geçirildi.

03.05.2024 12:25
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Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Çine, Karacasu, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 30 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında belirlenen belli noktalarda KOM, Asayiş ve Trafik Timlerince icra edilen şok yol ve alkollü mekan ile tüm tekel bayileri, kahvehane ve umuma açık iş yerleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen faaliyette 1 adet yakalamalı araç ele geçirilirken, 10 araç sürücüsüne toplam 59 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Çine, Karacasu ve Koçarlı ilçelerinde yapılan şok yol uygulamalarında 10 araç sürücüsüne 59 bin 705 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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