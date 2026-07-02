Devrilen ağaç iki araca zarar verdi - Son Dakika
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Devrilen ağaç iki araca zarar verdi

Devrilen ağaç iki araca zarar verdi
02.07.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehane önündeki yarım asırlık ağaç bilinmeyen nedenle devrildi. Park halindeki iki araç zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanenin önünde bulunan bir ağaç büyük bir gürültü ile devrilirken, park halindeki iki araç zarar gördü.

Olay, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önündeki yaklaşık yarım asırlık ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Büyük bir gürültü ile devrilen ağaç yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Olay sırasında kahvehanede oturan vatandaşlar ve çevredeki vatandaşlar şans eseri ağacın altında kalmaktan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen ağaç iki araca zarar verdi - Son Dakika

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