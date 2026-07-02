Devrilen ağaç iki araca zarar verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanenin önünde bulunan bir ağaç büyük bir gürültü ile devrilirken, park halindeki iki araç zarar gördü.

Olay, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önündeki yaklaşık yarım asırlık ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Büyük bir gürültü ile devrilen ağaç yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Olay sırasında kahvehanede oturan vatandaşlar ve çevredeki vatandaşlar şans eseri ağacın altında kalmaktan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. - AYDIN