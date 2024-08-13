Aydın\'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 8 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Söke- Milas karayolu Sarıkemer mevkiinde iş makinesine çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor. - AYDIN