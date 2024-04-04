Aydın'da yunus ekiplerince son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli şahıs yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yunus ekiplerince, son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahsın da bulunduğu toplam 21 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda, 6 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 1 çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca 65 adet uyuşturucu hap, 0,45 gr metamfetamin ve 3,31 gr esrar maddeleri ile birlikte 10 şahıs ile hırsızlık yapan 1 şahıs suçüstü yakalandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da yunus ekipleri tarafından 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Arnavutköy'de gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çatışmayla ilgili 9 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis'in Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki otomobil ile Z.T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı' dedi. Yerlikaya, terör eylemlerine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS'ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır, memleketi Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaş ve İstanbul'dan gelen akrabaları cenazeye katıldı. Binali Çayır'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
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