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Aydın'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, devriye sırasında bir bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan zeytinler bahçe sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı
26.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:45
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında 2 şüpheli bir bahçeden zeytin çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde N.B. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar yaklaşık 30 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan zeytinler ise bahçe sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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