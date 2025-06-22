Aydın\'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Bağarası Mahallesi'nin üst kısımlarında bulunan zirai alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları da ekiplere havadan destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - AYDIN