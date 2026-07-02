Başkan Arıcı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile kısa sürede söndürülürken, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı bölgede incelemelerde bulundu.

Koçarlı ilçesi Haydarlı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Havadan da destek verilen söndürme çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Koçarlı Belediyesi'ne ait tankerler de çalışmalara destek verirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haydarlı Mahallesi'ne giden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arıcı; "Haydarlı Mahallemizde meydana gelen yangın bölgesini, mahalle muhtarımız Süreyya Cıblak ile birlikte yerinde inceledik. Yangına ekiplerimiz ve ilgili kurumların koordineli çalışmasıyla kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN