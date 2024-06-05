Aydın'da Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Atburgazı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan 3 uçak ve karadan da arazözlerle yapılan etkin mücadelenin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN