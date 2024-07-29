Aydın'da Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Aydın'da Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aydın\'da Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, Efeler ilçesi Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklarla söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

29.07.2024 18:09
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Efeler ilçesi Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Aşağıyakacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 4 uçakla söndürme çalışmalarına havadan destek verilirken, yangının yakındaki yerleşim alanına sıçramaması için ekipler alevlerle mücadeleediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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